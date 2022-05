6000 visiteurs au Belgian Beer Festival

"C’est la meilleure édition des douze, avec du monde et de l’ambiance ". L’organisateur du Belgian Beer Festival verviétois, Olivier Lopez, est ravi.Sur les trois jours, 6000 visiteurs sont entrés sur le site, un record de fréquentation. Les retours qu’il a eus sont tous positifs. " Je pense que les gens étaient contents qu’on change de lieu, la nouvelle place a fait beaucoup.Ça fait du bien d’être un peu itinérant finalement .Même son de cloche du côté des exposants." Tout le monde était satisfait. Il y avait pas mal de nouveautés, chacun a pu trouver chaussure à son pied en termes de découvertes.J’aime dire qu’on est un salon de la bière parce qu’on fait découvrir de nouvelles choses, un festival de la bière avec une grande variété et une fête de la bière avec les animations et l’ambiance festive. " Le prochain rendez-vous est donc déjà fixé, le premier week-end du mois de novembre. Quant au lieu, il reste encore secret pour l’instant.