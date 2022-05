La "Chambre d'Amy" s'installe sur la Place Albert 1er

" C’est l’occasion d’interpeller les gens, qu’ils se posent des questions. " Cette chambre restera en place durant une semaine.

Pour l’inauguration, ce vendredi, un temps d’échange a été organisé avec des élèves de l’institut Notre-Dame.Ils ont notamment pu écouter Corentin De Ron. Ce Namurois a grandi en famille d’accueil et en a tiré un livre." Je participe souvent à des événements pour témoigner de mon expérience et à travers ça, susciter un peu d’espoir, montrer que ça marche, que ça peut sauver des enfants, comme ça a été le cas pour moi et ma petite sœur. " Grâce à son témoignage, il espère motiver de nouvelles familles à se lancer. " J’ai envie de dire à ceux qui hésitent de se renseigner.Il ne faut pas écouter les préjugés mais rencontrer les professionnels, afin de voir s’ils ont les clés pour accueillir un enfant qui en a besoin ."

Il y a trois ans, un couple, originaire de Baelen, a justement franchi le pas.Maryline et Joseph accueillent aujourd’hui un petit garçon et sa sœur." On a commencé à y penser il y a dix ans, lorsque des enfants de Tchernobyl étaient accueillis chez nous , explique le couple. On s’est dit qu’il y avait aussi des enfants belges qui avaient besoin d’un foyer. Il y a quelques années, on a pu concrétiser cette envie.On trouve que c’est important et qu’on a de la chance de pouvoir offrir ce confort et ces points d’attaches à ces enfants. "

Bien que la Chambre d’Amy se suffise à elle-même, grâce à des panneaux explicatifs installés sur les parois, durant ce week-end, des animateurs seront également présents sur la place pour répondre aux questions des passants.Vendredi prochain, une pièce de théâtre-forum sera également jouée à l’Institut Notre Dame.

Toutes les infos via direction@sauvegardefamiliale.be