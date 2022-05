Ce sont sur des airs folkloriques du Collégian’s band que le Géant Bihin, sa femme, et son fils ont quitté la Place Verte pour rejoindre la Place Saint-Remacle, où le troisième panneau des Illustres Verviétois était dévoilé ce samedi, en début d’après-midi.Après Henri Vieuxtemps et Maurice Pirenne, c’était donc au tour de Jean Bihin d’avoir son panneau explicatif. "Ce n’est pas qu’un personnage de fiction du folklore verviétois, Jean Bihin a bien existé", précise Louis-Bernard Koch, auteur de la "Nouvelle biographie verviétoise. Jean Bihin est né, du côté de La Reid, en 1805.S’il a exercé plusieurs professions, comme celle de tailleur de pierre, de bûcheron, de brasseur ou encore de maréchal-ferrant, c’est surtout pour sa taille qu’il était connu." On raconte qu’il mesurait 1 mètre 43 ." Il a sillonné l’Europe et l’Amérique comme saltimbanque." On le surnommait d’ailleurs le géant franchimontois. " Installé à Verviers dès 1834, il finira par acheter une maison rue de l’Harmonie.

Jean Bihin est donc bien un Illustre Verviétois. Son panneau sera installé lundi sur la Place Somneville.

Pour l’instant, 18 autres panneaux sont déjà prêts à être affichés dans les rues verviétoises, en vue de cette balade qui reprendra toutes ces personnalités.Deux Illustres Verviétois seront inaugurés dimanche prochain, à l’Harmonie. Il s’agit de Florent Gouvy, Président de la Société Royale d’Harmonie, et Louis Keffer, tout premier chef d’orchestre.