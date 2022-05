Des échanges et des conseils au troc des plantes

Plants de potiron ou graines en tout genre, le premier troc des plantes se déroulait ce samedi matin à Dison. Plusieurs amoureux du potager sont venus faire des trouvailles.C’est le cas de Benjamin et Amélie, originaires de Battice." On en a entendu parler vendredi et on s’est dit qu’on allait passer.C’est assez rare les trocs de plantes dans la région. On a tous des surplus au potager parce qu’on sème plus que ce qu’il faut. C’est donc chouette de faire des échanges. " Le couple n’est pas venu les mains vides puisqu’il a déposé des plants de tomates, des bettes et des ocas du Pérou, un petit tubercule peu connu.