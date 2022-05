Verviers: Jacky Delhasse, directeur général de Traitex, reçoit le prix William Cockerill

Récompensant le mécénat, celui-ci avait été remis pour la première fois en 2020 à l’investisseur Jean-Pol Bollette, pour la rénovation, entre autres, de l’Espace 58 à Dison. Cette fois, c’est à Jacky Delhasse, directeur général depuis 7 ans de la société lainière Traitex, qu’il a été décerné. Un prix remis en main propre par le ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet.

"Depuis des années, les bénévoles du Solvent ont pu compter sur quantité d’aides ponctuelles accordées par M. Delhasse dans le cadre surtout de la restauration des machines à vapeur, tantôt pour déplacer des pièces importantes, tantôt pour fabriquer l’une ou l’autre pièce manquante par exemple , indique le président du comité Freddy Joris. Les interventions de ses collaborateurs ici présents ont toujours été extrêmement importantes et le quasi-achèvement de la remise en marche des machines était l’occasion de souligner l’importance de ce mécénat en nature au travers de cette deuxième édition du Prix William Cockerill".

Jacky Delhasse a dédié cette récompense à ses deux ouvriers, Messieurs Lefevre et Melchior, qui viennent souvent aider les bénévoles. "Je suis également fier de d’être à la tête du dernier lavoir-carbonisage d’Europe.C’est grâce à l’amour du métier et de la ville de Verviers, même si on a connu ici une épreuve terrible avec les inondations" , note-t-il.

Deux prix spéciaux

Deux personnes ont également été mises à l’honneur via un prix spécial, remis par l’échevin de la Culture Jean-François Chefneux et Vanessa Krins, responsable de la cellule Patrimoine au sein du cabinet de la ministre Valérie De Bue. Le premier a été offert à Léon Sagehomme. "Il a évité dans les années 90 le démantèlement des anciennes machines à vapeur du Solvent, et il est le vice-président de notre comité scientifique depuis 20 ans" , note Freddy Joris.

Léon Sagehomme, vice-président du Comité, a été mis à l’honneur. ©EdA J.W.

Enfin, le deuxième prix a été donné à Gérard Fettweys, ancien ouvrier textile et aîné des bénévoles qui s’activent sur le site chaque semaine. « Gérard Fettweys est des nôtres chaque vendredi depuis bien des années, ce qui lui a permis d’atteindre déjà l’âge de 95 ans, et ce n’est pas terminé. Ses connaissances techniques nous sont fort précieuses tout comme, croyez-le bien, son ardeur à la tâche » , rappelle Freddy Joris.