Les 30 ans de la Seigneurie de la Vervi-Ri

" La Vervi-Ri, c’est la défense d’une tradition, d’une recette.En tant que Verviétois, on a tous mangé un morceau de tarte chez nos grands-parents , a raconté l’échevin Maxime Degey. C’est aussi une renommée internationale. Je me souviens par exemple de la venue d’une équipe de télévision japonaise. "

Et puis, la Vervi-Ri, c’est aussi des souvenirs évidemment. Le Grand Maître Freddy Lambrette est revenu sur quelques rencontres marquantes, avec la famille royale ou l’acteur PierreRichard par exemple.Il a aussi retracé les grandes manifestations auxquelles la confrérie a participé, le Tour de France notamment. " On a d’ailleurs intronisé Christian Prudhomme, actuel directeur du tour, a noté le Grand Maitre. Bien d’autres rencontres et manifesations ont jalonné notre route.Si la pandémie a mis fin à toutes ces activités, aujourd’hui est venu le temps du renouveau.Nous sommes à nouveau sollicités pour de nombreuses manifestations. "

Afin de marquer ce 30e aniversaire, les autorités communales ont remis une petite statue représentant le Marchand de Ploquettes, autre symbole verviétois important.

Enfin, il se murmure que le Mannenken-Pis pourrait bien compter un costume de plus d’ici la fin de l’année.