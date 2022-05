Contrôles routiers, jeudi soir, à Verviers, Lambermont et Petit-Rechain: un bilan «interpellant», selon la police

"Nous avons soumis les conducteurs à l’éthylotest et le résultat, pour un jour de semaine, est interpellant! Onze conducteurs avaient consommé des boissons alcoolisées en trop grande quantité, indique la police. Un d’entre eux s’est vu retirer son permis de conduire vu son taux d’alcool très élevé. Six ont eu un retrait pour une durée d’au moins 6 heures et quatre pour une durée d’au moins 3 heures.Les tests de drogue au volant se sont révélés positifs au cannabis pour deux autres conducteurs."

Par ailleurs, "d’autres infractions ont été constatées, telles un défaut d’assurance, 2 défauts d’immatriculation, 15 occupants non porteurs de la ceinture de sécurité ou dispositif de retenue et 9 procès-verbaux d’avertissement pour divers motifs (pneus, phares…)" .

La zone Vesdre prévient que « des contrôles similaires seront à réitérer à l’avenir » et souligne la « très belle et fructueuse collaboration entre les deux zones de police » .