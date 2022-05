Caserne: on apprend à sauver des vies ensemble (vidéos)

Depuis une vingtaine d’années, les étudiants en spécialisation SIAMU de l’HELMO et de la HEPL participent à une journée de pratique à la caserne de Herve. Le but? Que les futurs collèges apprennent à travailler ensemble. Ce vendredi, 90 étudiants en cinquième année de spécialisation Soins Intensifs et Aide Médicale Urgente (SIAMU) de l’HELMO et de la HEPL avaient rendez-vous à la caserne de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau, à Herve. "C’est une activité que l’on fait en partenariat depuis plus de vingt ans parce que sans cela les étudiants se retrouvent sur le terrain sans vraiment se connaître. Pour eux, c’est une super journée parce qu’ils travaillent avec leurs futurs collègues" , explique Catherine Buchet, coordinatrice de la spécialisation SIAMU à l’HELMO. En plus des pompiers, cinq hôpitaux de la région y étaient représentés: le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye (Seraing), le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Notre Dame des Bruyères (Liège), la Clinique Reine Astrid de Malmedy, et le CHR de Verviers. Différents ateliers leur étaient ainsi proposés, essentiellement axés sur le volet "urgence", que ce soit avec des équipes dites PIT (paramedical intervention team), SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation) ou encore le chef du centre des brûlés du CHU.