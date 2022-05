La zone de police Vesdre traque ceux qui squattent les places PMR

Consciente de cette problématique, la zone de police Vesdre a réalisé tout au long du mois d’avril un contrôle assidu de ces emplacements. "Les motards ont donc patrouillé et sont allés vérifier les divers emplacements de stationnement sur les trois communes de la zone, à Verviers, Dison et Pepinster" , indique le commissaire Robert Dejong. Au total, 24 conducteurs ont été verbalisés. Ce n’est pas énorme sur quatre semaines mais c’est toujours trop.

"On a choisi cette thématique notamment parce que, lors des opérations “rentrée paisible”, on avait déjà été interpellé à ce sujet . Les gens ne veulent vraiment plus marcher. La plupart du temps, des places de stationnement libres se trouvent à quelques mètres. Même s’il y a des panneaux, ils en font fi". La police l’assure, elle continuera de veiller au grain. "Même si la thématique de mai concerne le contrôle des poids lourds, nous serons toujours attentifs aux emplacements de stationnement" , note le commissaire.

Que risque-t-on si l’on commet cette infraction?

Parquer sa voiture, sans carte de stationnement, sur une place réservée aux personnes à mobilité réduite est considéré comme une infraction du 2edegré. Si le conducteur a oublié d’apposer sa carte, il recevra une amende de 58 €. S’il ne possède pas de carte, il devra s’acquitter de 116 €. Une dépanneuse peut aussi être appelée si le stationnement est gênant. De quoi rendre la note encore plus salée.