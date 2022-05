Le grand retour de la fête de la musique à Dison

Une scène, huit concerts

Et le Centre culturel d’annoncer une unique scène qui accueillera pas moins de huit concerts dès 14 heures avec un point d’orgue en soirée, à 21 heures. "On tient encore à garder secrète la programmation" , ajoute-t-elle. Mais on peut s’attendre à une tête d’affiche ultra-connue en Belgique. "Une pointure dans le pays. Un artiste pêchu connu de tous avec une énergie rock. On le voit pas mal à la télévision.Une voix que tout le monde connaît.Pour le reste des artistes, on a voulu valoriser des artistes de la région." C’est fin mai que le centre culturel dévoilera l’ensemble de son programme également tourné vers les familles, les petits (avec un manège par exemple) et les adolescents. "On pense à un espace pour eux, ce qui permettra de toucher un plus large public que les adultes ou jeunes adultes." Plus de 2000 personnes "voire plus" tout au long de cette après-midi et soirée d’été, c’est le nombre de visiteurs qu’espère attirer le centre culturel de Dison qui tient toujours à la gratuité de l’événement! Un petit village de foodtrucks pourrait également prendre place dans le parc "pour mettre en valeur les producteurs de nourriture de notre région" et un endroit qui rassemblerait quelques représentants d’initiatives associatives locales. "Le programme sera riche et varié. On a envie que la journée rassemble le plus grand nombre.On se réjouit et on croise les doigts pour que ce soit un succès!" conclut Frédéric Muller.