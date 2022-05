La taxe sur les gîtes va plus que tripler en deux ans, à Fourons

La pilule, apparemment, était trop amère: la taxe, approuvée majorité flamande contre opposition francophone, passera de 30 à 80 euros par lit… d’une personne (un lit pour deux personnes sera donc doublement taxé) l’an prochain, puis à 100 euros pour 2024 et 2025. Ce qui signifie néanmoins qu’elle fera plus que tripler en deux ans! En attendant peut-être encore plus après 2025?

Flux à maîtriser ou pactole à saisir?

Le débat n’est pas uniquement en cours à Fourons. Dans l’arrondissement de Verviers, la réflexion s’est ouverte en conseil communal à Theux, la semaine dernière, sous l’impulsion de l’ancien bourgmestre, Philippe Boury. Spa y réfléchit également, et Plombières, la commune voisine de Fourons, a mis en place une taxation particulière des gîtes, il y a quelques années déjà.

Un des axes de la réflexion, dans toutes ces communes, est la difficulté pour les jeunes de trouver un logement à un prix raisonnable, alors que de plus en plus d’habitations se muent en gîtes touristiques.

À Fourons, le bourgmestre, Joris Gaens (Voerbelangen) a évoqué lui aussi le risque de voir les prix des habitations, moins disponibles, devenir hors de portée des jeunes Fouronnais(es). Mais c’est déjà le cas depuis de très nombreuses années, avec "l’invasion hollandaise" qui a entraîné une surenchère immobilière. Et c’est surtout d’équilibre entre le tourisme et la vie quotidienne des habitants qu’il a été question lors du conseil communal: en 2012, on y avait dénombré 95000 nuitées dans la commune; en 2020, elles se chiffraient à 186000.

"Le tourisme prend une place de plus en plus importante" dans notre économie, explique Joris Gaens, "mais la qualité de la vie dans le cœur de nos villages doit être maintenue pour les habitants" .

Pour motiver sa décision, la majorité flamande s’est appuyée sur une enquête menée dans la commune sous la direction de Toerisme Vlaanderen. Et elle entend traduire cette enquête dans une "nouvelle vision" , qui vise à maîtriser le flux touristique, mais aussi, au passage, à assurer un pactole intéressant pour les finances communales. Pour l’an prochain, le mayeur fouronnais annonce ainsi une campagne de sensibilisation des touristes "à la qualité et à la vulnérabilité" du paysage fouronnais. Et il en espère une "compréhension réciproque entre les habitants de la commune et leurs visiteurs" .

Sélection naturelle?

Ce discours en forme de vœu pieux n’a pas vraiment réussi à convaincre les propriétaires de gîtes. Ni l’opposition francophone.

"Depuis des années, vous avez puissamment promu le tourisme dans le paysage fouronnais, et maintenant vous faites volte-face d’un seul coup" , a réagi le conseiller R@L Michael Henen. Surtout, l’élu francophone a accusé la majorité flamande de préparer une "sélection naturelle" , car de nombreux propriétaires qui exploitent un petit gîte en activité complémentaire, n’auront "d’autre choix que de mettre la clé sous le paillasson" , avec l’augmentation drastique des taxes qui vont les frapper. La majorité, en réplique, a brandi les exceptions prévues pour les agriculteurs en activité, à qui l’exploitation d’un gîte permet de soutenir la viabilité de leur entreprise.