Une balade gourmande pour aider l’Espace Vivie à Verviers

Depuis quatre ans déjà, les neuf clubs Lion’s de l’arrondissement de Verviers réunis au sein de la Zone Lions 21 en l’occurrence, Verviers, Hautes-Fagnes, Limbourg en Duché, Spa, Franchimont Terre de Liberté, Aubel, Aubel Bocages, Eupen et Saint-Vith, soutiennent financièrement l’Espace Vivie de Verviers. Pour rappel, ce dernier encadre les personnes atteintes du cancer, en traitement ou rémission, en leur faisant bénéficier de soins "bien-être" complémentaires aux soins curatifs. Un encadrement qui est organisé dans les locaux situés rue de Liège, anciennement conciergerie de la clinique Peltzer. L’Espace Vivie éprouvant des besoins financiers de manière continue, les clubs Lions ont alors décidé de mettre sur pied une grande organisation commune sous forme d’une balade gourmande programmée le dimanche 22 mai. En pratique, les départs et arrivées de la balade se font entre 11 heures et 13 heures depuis l’Institut Notre-Dame, avenue Jean Tasté à Heusy. C’est une boucle fléchée de 9 km sur les hauteurs heusytoises qui sera proposée aux participants. Sur le chemin, cinq plats seront à déguster, l’apéro, l’entrée, un barbecue avec deux viandes, les fromages et le dessert. De quoi allier plaisir et solidarité.