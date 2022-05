Quelles glaces à devenir maboul cette saisonen région verviétoise?

Gourmandise&Vous à Spa: du classique et encore du classique qui plaît

Chaque année, c’est une trentaine de saveurs qu’on trouve au comptoir à emporter de Gourmandise&Vous, rue de l’hôtel de Ville à Spa. Toujours des classiques depuis 15 ans et on n’a pas l’intention d’en changer, "on n’a pas vraiment de demande pour des associations de saveurs". Alors, cette saison, place à la vanille, au chocolat, au moka traditionnels ou encore à la violette, cookies ou lait d’amande. Avec chaque semaine une nouvelle saveur pour changer un peu les habitudes. Et le glacier de conseiller sa coupe "Gourmande et vous" à partager à deux et composée selon son inspiration du jour.

Gl’Astrid De Theux et Malmedy: la coupe défi de 23boules! Et le Raffaello, top du moment

S’il y a bien un goût à tester cette saison, c’est la toute nouvelle crème glacée 100% artisanale d’Astrid Bastin parfum Raffaello, "crème d’amande, chocolat blanc, coco" , détaille-t-elle. Un parfum aussi décliné sous forme de friskos qui fonctionnent du tonnerre. Débordant d’idées, la patronne cogite aussi sur une nouvelle glace ou sorbet sapin et annonce le lancement de la "coupe défi" de 23 boules avec crème fraîche et fruits. "Elle est offerte à celui qui parvient à la manger en entier, seul." Avis aux amateurs de challenges gourmands.

Les Canailles à Herve: On continue à suivre les saisons et privilégier le circuit court

Parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, Katia Polinard de la glacerie LesCanailles à Herve, reste cette année sur sa philosophie de "produits frais, locaux et de saison". Et en fonction des trouvailles et des arrivages, cela peut donner "kiwi, orange de Sicile, poire, citron" aux côtés des goûts plus traditionnels tels que chocolat, spéculoos, moka. "On a aussi trouvé de l’extrait de violette naturelle" ce qui promet une nouvelle saveur dans les jours ou semaines à venir. Le tout dans "des cornets maisonavec ou sans crème fraîche à la crème de ferme du plateau de Herve" , valorise-t-elle.

Ice Ben à Dison: la coupe colorée avec bonbons, fruits et autres sucreries

S’il y a bien une nouveauté pour petits et grands à ne pas rater cette saison aux yeux du glacier Benoît Lousberg, c’est la coupe gourmande version adultes et celle version enfants, "la Ben 4Kids. On voulait vraiment faire plaisir aux bambins et c’est la fureur". " Une coupe enfant avec une boule, des dragibus, donuts, Snickers, marshmallow, au choix. Avec une boule de glace pour les petits et deux ou trois boules pour les grands" . Une glace toujours produite "avec du lait de ferme de manière artisanale. Une glace forte de 22 années d’expérience" , rappelle celui qui est installé rue de Rechain à Dison.

Façon Grenadine à Cornesse (Pepinster) : des associations de saveurs étonnantes et gourmandes

Si la patronne Géraldine Levêque n’est pas "très tendance marketing" au profit d’une glace "artisanale" respectueuse des saisons, la recette de son succès, c’est de poursuivre sur "les associations" de saveurs telles que orange-mandarine aux épices orientales, pomme-cannelle, sorbet pomme-banane. "On va aussi proposer une glace banane avec des morceaux de noix caramélisées et salées." Cette année, Façon Grenadine mise aussi sur les cuillères comestibles – suite à l’interdiction de celles en plastique – ce qui colle aux valeurs de respect de l’environnement qui animent la glacerie.