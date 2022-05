La vaccination possible à la V.Pharma rue de Limbourg à Verviers

Dans le cadre de la récente modification législative fédérale permettant d’organiser la vaccination contre le Covid-19 en pharmacie, la Wallonie a lancé progressivement, dès ce lundi et jusqu’au 30 juin prochain, une expérience pilote de vaccination en pharmacie. "Cette nouvelle étape permettra de multiplier les initiatives de proximité qui pourront être déployées dans le cadre de la prochaine campagne de la dose booster pour se protéger du covid-19" , indique Stéphanie Wilmet, porte-parole du cabinet de Christie Morreale, ministre de la Santé. Sur les 26 officines pilotes en Belgique, chez nous, en région verviétoise, c’est la V.Pharma du numéro 31 de la rue de Limbourg qui est concernée. Concrètement, tous les citoyen.ne.s wallon.ne.s, âgés de 12 ans et plus, pourront s’y faire vacciner (vaccin à ARN messager de Pfizer) contre le Covid-19. Les pharmacien.ne.s impliqué.e.s ont par ailleurs reçu une formation complète relative aux procédures de vaccination contre le Covid-19 notamment concernant la vérification des conditions d’éligibilité des personnes à la vaccination, la conservation, la préparation, l’administration des vaccins ou encore la surveillance post-injection des effets indésirables. Il est conseillé de prendre rendez-vous via le site www.jemevaccine.be