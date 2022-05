Avez-vous vu Déborah Houyon?

Ce 1er mai, vers 10h, Déborah Houyon a quitté son domicile situé rue Henri Simon (Sprimont) et ne s’est plus manifestée depuis. Elle a un retard mental et s’exprime difficilement. Elle mesure 1m60, est de corpulence mince et a les yeux bleus. Elle a de longs cheveux bruns qu’elle porte en queue-de-cheval. Lors sa disparition, elle portait un legging kaki à motifs de camouflage avec deux bandes blanches sur les côtés, un gilet mauve, des baskets noires «Adidas» et une casquette à motifs de camouflage.