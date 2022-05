Retour ému du gala de danse du conservatoire

Derrière les chorégraphies classiques et contemporaines interprétées par les élèves, on retrouvait encore la professeure Anne Cornélis, accompagnée ici de Tabatha Longdoz. "Le fruit d’un intense travail de recherche et d’expression" , précisait le conservatoire dans sa présentation. Chaque tableau a véritablement conquis le public.

Notons aussi, lors de ce week-end festif, la participation de l’ensemble vocal féminin de Céline Vieslet, avec Laurence Falisse au piano et ses élèves de musique de chambre, et Christelle Paignac, élève du cours de déclamation du professeur Gaetano Crapanzano.