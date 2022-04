Une trentaine de créateurs présents à la première édition du marché Èt qwè à Verviers

"On a reçu une cinquantaine de candidatures , explique Stéphanie Andris, fondatrice de la marque d’articles en tissus zéro déchet Cabanon et membre de l’équipe Èt Qwè, avec Virginie Michotte (Gi créations) et Olivia Wislez (Les savons d’Angel). Nous avons sélectionné ceux-ci afin de proposer une offre variée aux visiteurs" . Et cela a plu: bijoux, bougies, accessoires de mode, vêtements pour enfants, illustrations, sacs, bières, céramique, savons, tisanes, produits de la ruche…Les badauds ont pu découvrir de nombreux savoir-faire mais aussi trouver la perle en vue de la fête des mères toute proche.

©EdA J.W.

"Depuis l’ouverture, à 9h30, le monde est là. Ce que l’on voulait aussi, c’est que les gens profitent du marché pour découvrir l’endroit, qui est magique, poursuit-elle. C’était évident, pour nous, d’organiser notre première édition ici" . Pour Stéphane Gillet, directeur de La Ville dans la ville, cette collaboration va de soi aussi. "Ce sont des jeunes femmes hyper dynamiques qui transforment tout ce qu’elles touchent. Elles sont ici à la maison" , lance-t-il. De quoi augurer de prochains rendez-vous? "C’est possible" , sourit Stéphanie Andris.

Tout au long de la journée, l’ambiance musicale a été assurée par le Verviétois Henri Magris. Une tombola a aussi été organisée: les clients ont reçu un coupon à chaque achat. À la clé? Une création de l’un des exposants présents.