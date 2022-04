Des ascenseurs pour chaque quai à la gare de Welkenraedt ?

"Ils ont eu deux réunions en 2021, le conseil fut impacté par la crise Covid. Le conseil consultatif des aînés et Altéo (NDLR: mouvement de personnes malades valides et handicapées) ont rentré un travail de fond pour permettre de réaliser des aménagements autour de la gare de Welkenraedt. Ils ont mené toute une réflexion au départ des bus qui se rendent jusqu’à la gare de notre commune. On a, suite à cela, rencontré la SNCB. Et celle-ci m’a indiqué que le travail réalisé par les Welkenraedtois pourrait être intégré dans le PimacI (NDLR: le Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) spécialement dédié à la mobilité douce" , présente l’élue du groupe PLUS, en charge de la Santé et du Troisième âge.

Parmi les (très bonnes) idées relevées, "une lisibilité accrue du tracé entre le centre du village de Welkenraedt et la gare, pour la mobilité douce, ainsi que des aménagements pour faciliter tant la mobilité douce que les accès de la gare" . "On espère que ça va suivre son cours car il faut une coordination entre la Commune, la SNCB, etc." À la question, enfin, d’un ascenseur pour grimper sur l’un des quais (notamment les deux quais centraux) de la gare, soulevée par la minorité, l’échevine espère avoir apporté une bonne nouvelle. "La SNCB nous a dit que c’était au budget (2022-2025). J’ai voulu le dire au collège communal, mais le bourgmestre a tempéré en disant que cet ascenseur était déjà dans des précédents budgets mais qu’il avait été reporté (NDLR: il aurait dû être installé en 2018, via une enveloppe de 150000 €) . Ils ont promis une mise à niveau des quais et des ascenseurs à tous les quais! Mais si on en a déjà un, on sera très content. La SNCB n’est pas le plus facile des interlocuteurs."

Albert Delhez a rappelé que la Commune avait payé pour l’achat des terrains de la SNCB, "ils ont de l’argent maintenant" . De bonne humeur, la présidente du CPAS a renvoyé l’ascenseur en invitant son colistier à aller négocier avec la SNCB.