Taxation sur les gîtes: faut-il prendre exemple sur Plombières?

"L’idée, c’est qu’on puisse interroger la Région wallonne pour taxer de manière correcte ce genre de résidence , explique le conseiller et ancien bourgmestre. Le but n’est pas de dire qu’on ne veut plus de gîtes mais de dissuader la spéculation.Il faut aussi pouvoir encourager les citoyens, à revenir se domicilier dans les villages." Ce que Philippe Boury a dans le collimateur, ce sont surtout les gîtes de grande capacité. "Il faudrait voir ce que l’on pourrait faire au niveau de la taxation des secondes résidences ou du précompte immobilier" .

À Plombières, cela fait plusieurs années qu’on est confronté à cette problématique. Et une solution a été trouvée. "En 2014-2015, alors que j’étais directeur financier, nous avions mis en place avec le bourgmestre de l’époque Thierry Wimmer un tout nouveau règlement qui allait mieux frapper et mieux taxer les gîtes de grande capacité , explique l’échevin des Finances, Lucien Locht. Avant, on taxait au logement, à partir du moment où il pouvait être occupé par une personne qui n’est pas domiciliée sur la commune. Les gens payaient 400 €."

Celui-ci avait alors contacté la Région wallonne pour faire valider quelques majorations. "On a gardé ce montant mais que pour les gîtes ayant une capacité de 6 lits au maximum" .Les propriétaires doivent alors payer 66 € par lit supplémentaire. "Cela permet une certaine égalité et une justice fiscale. Cela comprend aussi les divans-lits" . Cette perception se fait sur base de déclaration. "Chaque gîte est présent sur internet. Il est facile de vérifier le nombre de lits, rappelle Lucien Locht. Depuis 3 ans, nous taxons même les Airbnb". Celle-ci permet à la Commune de récupérer 180000 € par an en moyenne. Ce qui n’est pas négligeable. "Cela inclut tout sauf les campings. Cette somme de 400 € représente l’équivalent d’un week-end de location. Ce n’est pas énorme. On pourrait même demander plus" . L’indicateur expert immobilier de la Province travaille aussi à vérifier si les revenus cadastraux de ces hébergements sont corrects. De quoi inspirer les communes voisines?