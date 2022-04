Malmedy : Pas de grand parking à l’ancienne douane, jumelage avec une ville ukrainienne ?

2. Un grand parking à la place de l’ancienne douane? Bof… L’opposition Entente communale a proposé, via un point ajouté à l’ordre du jour, que le site du bâtiment de l’ancienne douane (rue de la Gare) soit transformé… en lieu de stationnement. Selon le conseiller Loïc Marquet, qui a présenté l’idée, quelque 60 places peuvent y être créées, en comptant un petit espace motos et vélos. Moyennant, naturellement, l’achat du bâtiment par la Ville (prévu)… puis sa destruction. Une intervention qui arrive alors qu’une enquête menée par la ville, à propos du parking au centre-ville, rendra bientôt ses conclusions. Quatre autres lieux y étaient listés par le collège: ex-magasin Unic, terrain rue Derrière l’eau (occupé actuellement par Le Relais), parking du CHRAM ainsi que la place des Arsilliers. "Nous étions ouverts aux propositions de la population mais, sur 1200 réponses, il n’y en a eu que très peu" , précise Catherine Schroeder (Alternative), échevine de la Mobilité. Si la majorité Alternative – PS + a ouvert la porte à la création de places dans les alentours directs de l’édifice, elle a rejeté sa "disparition". Notamment… car il y a peu de chance, vu la valeur patrimoniale du bien, que la Région wallonne (DGO4) donne son feu vert à une telle manœuvre, a précisé Ersel Kaynak (PS + ), échevin de l’Urbanisme. Jacques Remy-Paquay, de son côté, a rappelé l’importance du bien: "Il a été construit à la fin du XIXe siècle fait partie d’un style architectural que les Allemands appellent Jugendstil, un peu l’Art Nouveau chez nous. À ma connaissance, il s’agit du seul exemple de la sorte à Malmedy." Pour le moment, l’ULiège travaille justement sur un Guide d’architecture moderne et contemporaine – Verviers, Spa, Cantons de l’Est … et l’ancienne douane fait partie des 450 bâtiments sélectionnés pour y être.

3. Un jumelage avec Zhovkva, en Ukraine? Président du conseil consultatif des jumelages, Jacques Remy-Paquay a présenté l’éventualité d’un jumelage avec la ville ukrainienne de Zhovkva (dite aussi Jovkva), avec l’aval du collège communal. Elle est située dans l’ouest et compte 13500 habitants. La responsable touristique y parle bien le français. "D’après les photos, la ville dispose d’un important patrimoine bâti qui date à mon sens des époques polonaise et austro-hongroise. J’attends à présent de pouvoir établir un contact direct et je reviendrai vers le conseil consultatif des jumelages, le collège et le conseil communal pour apporter d’autres informations lorsque je les posséderai. Ce partenariat pourrait nous permettre, tant pendant la guerre qu’après celle-ci, d’aider les habitants de différentes manières que ce soit humanitaire, ou dans d’autres domaines tels que des échanges dans l’enseignement, la culture ou encore la jeunesse."