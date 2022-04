Les violences imposées par l’accusé à la victime ont débuté avant la naissance de leur enfant, de 15 ans.

"La dame, qui a porté plainte en 2019, au moment de la séparation , a expliqué avoir été victime de violences sexuelles avant même la naissance de leur premier enfant qui a aujourd’hui 15 ans" , avait indiqué le ministère public lors de la dernière audience.

Le prévenu qui s’était exprimé lors de la dernière audience, ne se considérait pas comme un violeur. "Un violeur? C’est Marc Dutroux? Parfois, elle me laissait plusieurs semaines, voire mois sans rapport sexuel. Maintenant, je me rends compte que je n’aurais pas dû agir comme ça. On aurait dû se séparer bien plus tôt" , avait-il expliqué.

Malgré la prise de conscience du prévenu qui reconnaît qu’il n’aurait pas dû agir de la sorte, le tribunal a estimé les préventions établies et le condamne à 30 mois de prison avec sursis probatoire pour une durée de 5 ans.