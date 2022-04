Fabribois, expert du bois depuis trois générations à Sourbrodt (Waimes)

C’est dans le bas de la route de Botrange, à deux pas du cœur des Hautes Fagnes, que la société Fabribois mène sa barque depuis 1945. D’abord atelier de menuisier-charpentier, il s’agit aujourd’hui d’un fleuron régional employant 50 personnes et se présentant comme leader national en conception et fabrication de murs-rideaux, châssis et portes en bois et/ou aluminium.