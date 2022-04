Des groupes de parole pour les sinistrés theutois

Pour répondre au mieux aux besoins des citoyens, la Commune, représentée par l’échevine de la participation citoyenne Claudine Brisbois et le bourgmestre Pierre Lemarchand (IFR), a créé un groupe de travail composé entre autres de professionnels locaux de la santé mentale. Celui-ci a décidé d’organiser des groupes de parole à destination des sinistrés theutois. "L’idée, c’est vraiment de donner l’opportunité à ceux-ci de se déposer" , explique Claudine Brisbois. Budgété par le CPAS, le projet est financé par la Croix-Rouge, avec une partie des dons reçus à l’époque.

Un courrier a été adressé aux médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes et autres infirmières à domicile, les directeurs d’école pour les informer de cette initiative. "Un courrier a également été transmis à chaque sinistré. On a envie de leur dire qu’on ne peut pas tout résoudre mais qu’on est bien conscient qu’il y a une souffrance qui est là. On a envie de les écouter et de leur permettre de s’exprimer. " Des rencontres sont prévues à Theux (à l’accueil touristique) et à Polleur (à l’Autre Rive).

Plusieurs séances vont donc être organisées. "Ces groupes de paroles auront parfois un thème. Les six thérapeutes vont animer chacun un groupe. Deux spécifiques seront aussi prévus pour les enfants. Certains ont été bloqués au hall omnisports, d’autres les ont vécus de l’intérieur. Nous voulions les prendre en compte aussi." , ajoute l’échevine. L’objectif est de fournir des outils (carnets créatifs, EMDR…) pour pouvoir affronter, entre autres, le premier anniversaire des inondations qui approche doucement et surmonter les traumatismes.

"En parallèle de cela, on propose aussi des séances individuelles" , annonce Claudine Brisbois. Un lien sur le site du CPASreprendra le nom des thérapeutes participants. "Les personnes qui ont déjà entamé un processus peuvent bénéficier de plusieurs séances offertes par la Croix-Rouge". Toutes les demandes seront centralisées au CPAS. "On va aussi regrouper toutes les informations pour les aider au niveau administratif et logistique" . Enfin, une soirée de rituel de mémoire collective sera programmée. "On souhaite la construire avec les participants du groupe de parole" , conclut l’échevine.