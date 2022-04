Bab’s Art va s’installer à l’ex-librairie Pesesse à Spa

Située rue Servais, la librairie Pesesse avait fermé ses portes fin 2020. ©Google

"On va en effet reprendre l’ancienne librairie Pesesse , confie celui-ci. Avant, c’était unelibrairie papeterie. Nous, on en fera une librairie, avec un côté dédié aux antiquités et un autre pour les jeux et les activités pour enfants, qui touchent notamment à la créativité. On a pensé à cela à Pâques: il a fait exécrable. On s’est demandé ce que pouvaient faire les enfants des touristes qui se trouvaient à Spa" . Situé rue Servais, le magasin, qui se nommera Bab’s Art, dispose d’une grande surface de vente qui pourra aisément accueillir ces différents départements. "On l’appellera ainsi parce que ça sonne un peu comme “bazar” et on aimait bien l’idée. On compte recréer cette ambiance un peu brocante" .

L’ouverture, elle, est imminente. "On aimerait bien ouvrir le 15 juin , poursuit-il. C ’est proche, d’autant plus qu’on a eu l’idée il y a moins d’un mois. Mais on est en bonne voie." C’est l’épouse de Sébastien Broos, Laura Daumen, qui s’occupera du commerce la plupart du temps. "Pour ma part, je serai surtout là les samedis ou plus tard dans la journée".

Une demande des clients

Cette nouvelle aventure résulte aussi de souhaits formulés par les clients fans d’antiquités. "Certains nous demandaient souvent s’ils pouvaient venir chercher l’objet. Il y a moins de risque que par envoi puis, ils avaient aussi envie de profiter de l’occasion pour passer un moment à Spa , raconte-t-il. D’autres avaient du mal avec l’idée d’acheter en ligne. Avoir une vitrine est hyper important."

Le couple est toujours en recherche de nouvelles pièces vintage et antiquités. En attendant le magasin physique, il suffit d’envoyer un message Whatsapp au 0498 74 17 00 pour avoir une offre.

