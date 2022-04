Sart-lez-Spa: une démolition nécessaire

2. Bilan budgétaire positif pour le CPAS Le bilan 2021 est à nuancer car cette année le CPAS a reçu de nombreuses aides (Covid et inondations). "On ne peut pas garantir que les prochaines années, on pourra présenter un résultat pareil", tempère la présidente du CPAS Noëlle Willem (MR-IC-EJS). Il faut retenir une augmentation de la vente des repas à domicile, plus ou moins 3000 de plus qu’en 2020. Le budget a été approuvé à l’unanimité par la majorité, les groupes d’opposition: Choisir-Ensemble et Oser se sont abstenus.

3. Budget positif aussi pour la commune Le budget pour le fonctionnement de la commune a été respecté tout comme les investissements qu’elle a inscrits au service extraordinaire. Bien que la situation globale soit positive, "elle demande une gestion rigoureuse surtout pour l’avenir" , insiste l’échevin des Finances Éric Laurent (MR-IC-EJS).