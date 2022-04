«L’université doit se moderniser pour répondre aux défis de demain»

Quel bilan tirez-vous de votre fonction de vice-rectrice?

Pendant ces quatre années, j’ai beaucoup travaillé à gérer la crise Covid qui a basculé l’enseignement à distance; les cours, les examens en ligne, mais aussi l’impact psychologique sur les personnes. Dès mars 2020, ce sont 6000 cours qui ont dû passer en distanciel. On s’est adapté du mieux qu’on a pu. On a réussi à maintenir un enseignement. Les étudiants ont pu poursuivre leur cursus et avoir leur diplôme, avec un taux de réussite plus élevé.

Vous avez aussi dû faire le bilan du décret Paysage.

L’hypothèse de base du décret Paysage était qu’en donnant plus de flexibilité à l’étudiant, le taux de diplomation augmenterait. Ça n’a pas été le cas, l’étudiant restait dans le système, gardait ses échecs pendant des années jusqu’à ne plus devenir finançable, tandis que la charge de travail de l’administration augmentait puisque le parcours de l’étudiant était individualisé. En interuniversitaire, on a soumis une réforme.

Qu’en est-il de la réforme des enseignants?

C’était aussi un de mes engagements. Il y a eu une réforme du décret, qui était impraticable pour nous. La version actuelle, plus facile, nous oblige à participer à la formation en hautes écoles.

Selon moi, une université publique se doit d’être au service de la société, elle ne doit pas rester dans sa tour d’ivoire. Si je veux que les étudiants soient mieux formés en secondaire, en maternelle et primaire, il faut aussi collaborer à la formation des enseignants.

Quelle sera votre équipe et votre mode de gouvernance?

C’est parce que j’ai réussi à rassembler autour de moi cette équipe que j’ai posé ma candidature. J’avais une vision de ce que je voulais mettre en place et améliorer dans notre université et j’avais besoin de personnes qui partagent cette vision. Florence Caeymaex sera à l’éthique et aux politiques d’égalité. Pascal Poncin, doyen de la Faculté des sciences, comme premier vice-recteur à la gouvernance. Frédéric Schoenaers, doyen de la Faculté des sciences sociales, vice-recteur à l’enseignement et aux affaires étudiantes. Pierre Duysinx sera en charge de la transition environnementale, la mobilité et l’international. Et Michel Moutschen sera vice-recteur à la recherche.

Quel mode de gouvernance envisagez-vous?

Avec mon équipe, j’envisage une nouvelle gouvernance plus collaborative, plus participative; leur permettre de donner leur avis sur les dossiers stratégiques. Plus largement, on doit faire face aux défis des migrations, des changements climatiques, de la révolution numérique… L’université doit se moderniser, s’adapter, et peut-être répondre encore à des défis plus grands de paix, de guerre… Pour y arriver, nous avons besoin d’une gouvernance qui mette en avant la solidarité, la coopération; parler et écouter ceux qui sont autour de nous. Parler avec les hautes écoles, le secondaire, le primaire, le maternel, et créer un système d’enseignement vertueux.

Les politiques d’égalité sont au cœur de votre programme.

Nous y avons travaillé dès le début avec la mise en place de réalisation de la campagne #respect, le guide d’écriture inclusive, la Chaire Mukwege, le prêt ordinateur, l’aide alimentaire… L’idée est aussi de faire évoluer l’égalité homme-femme dans les postes académiques. J’ai mis en place des formations au "biais de genre" que tous les membres des comités de sélection doivent suivre. En 4 ans, on a réussi à monter de 3% les postes de professeur ordinaire femme. Dès 2019, avant la crise sanitaire, on a mis en place le travail à distance et vu à quel point cela répondait à un besoin. On a aussi mis en place un accueil pour tous les nouveaux chargés de cours.

Autre point de votre programme, le soutien à la parentalité.

L’ULiège est une des rares universités à ne pas disposer de dispositif de garde. La difficulté pour nous c’est d’avoir quatre campus, qui n’ont pas les mêmes besoins. La mise en place d’un dispositif spécifique à chacun va aider les femmes comme les hommes, à se diriger vers le métier d’enseignement ou de recherche.

Un projet est à l’étude par Rudi Cloots, dans votre équipe, pour ramener des facultés au centre-ville.Y êtes-vous favorable?

Si cela est faisable, tant au niveau des locaux que de l’aspect financier du déménagement, il y a un sens que la Faculté de droit soit à côté du palais de justice et les sciences humaines dans la cité. Il faut étudier le dossier de manière collaborative avec les personnes les plus concernées: étudiants, professeurs, doyens… Il faudra aussi créer des lieux pour que les sciences techniques et du vivant, et les sciences humaines dialoguent et créent des projets d’excellence ensemble, et ne pas qu’elles s’enferment. Tous les défis (socio-économiques, climatiques…) demandent des réponses pluridisciplinaires.