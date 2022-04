Le bâtiment à côté de l’école Fonds-de-Loup de Dison sera démoli et non plus rénové

" Au départ, et ce n’était pas sous ma mandature puisque cela remonte à 2012, il a été question de le vendre, a détaillé hors séance la bourgmestre Véronique Bonni (PS). On ne peut pas vraiment dire qu’il y ait eu un amateur. Il a alors été question de le transformer en maison unifamiliale". Mais devis et études réalisées, la facture pour le rénover et le remettre aux normes s’annonçait trop salée, s’élevant à pas moins d’un demi-million d’euros. "C’est un sacré investissement. Nous avons une centaine de logements sur Dison et j’ai la croyance que les communes n’ont pas vocation à gérer de la location.Ce n’est en tout cas pas notre mission première et on peut manquer de personnel pour gérer ces logements. Nous avons aussi bien d’autres choses à faire sur Dison. On a décidé d’abattre l’immeuble." Ce qui sera chose faite dans un délai encore incertain, "probablement dans les mois à venir". À la place du bâtiment, le collège envisage la création d’un parking – "l’école souffre d’un manque de places" – ou d’une placette conviviale avec des bancs, cela devra faire l’objet de discussions au collège. "En tout cas, il est temps de faire quelque chose" et le plus vite possible. "Il peut y avoir des risques d’infiltrations dans le bâtiment de l’école Fonds-de-Loup qui vient d’être totalement rénové. On veut absolument éviter ça" , assure la bourgmestre.

Une démolition qui "devrait coûter nettement moins" que sa rénovation. C’est en tout cas ce qu’espère l’opposition disonaise qui a pointé du doigt au conseil communal le maintien d’une somme de 500000 euros pour la démolition dans les modifications budgétaires, soit la même somme que pour sa rénovation. "C’est une erreur des services" , a rétorqué en séance Jean-Michel Delaval.

Les autres points

1. Modifications budgétaires Au niveau de l’exercice budgétaire, "nous avons adapté le budget en fonction de la situation au niveau prix", indiquait l’échevin socialiste des Finances, Jean-Michel Delaval. On note entre autres, 1million d’euros pour le dossier d’aménagement de la maison communale, 250000 euros pour les rues du Commerce et du Biez, 1 million d’euros ajouté pour l’entretien de voiries.Dans l’opposition, Écolo s’est abstenu et Frédéric Delvaux (D! RE) a voté contre.

2. Zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau "La dotation communale reste inchangée" , indique l’échevin des Finances, Jean-MichelDelaval (PS). Au niveau du budget 2022, deux éléments importants, "on dote la zone de toute une série de matériel pour faire face aux feux de forêts. C’est la modification la plus importante. On se prépare à un été caniculaire."

3. Achat de véhicules électriques Le sujet avait suscité le débat au dernier conseil communal, en mars. L’opposition regrettait l’illogisme de voir le collège proposer l’achat de véhicules électriques sans avoir de dispositifs pour les recharger. Ce lundi soir, le collège a soumis au vote l’acquisition de 7 véhicules pour la Commune et un pour le CPAS pour un montant de 306000 euros. Frédéric Delvaux (D! RE) a soulevé de nombreuses incohérences dans le cahier des charges entre les véhicules et les bornes.Véronique Bonni a proposé qu’il soit revu par les services. Il a tout de même été soumis au vote, D! RE et Écolo se sont abstenus.

4. Combien d’Ukrainiens? Le conseiller communal de l’opposition D! RE, Frédéric Delvaux, a interpellé la majorité sur le nombre d’hébergeurs de familles ukrainiennes.Véronique Bonni, la bourgmestre, a indiqué l’arrivée d’une première famille de 5 membres, le 22mars, et de deux réfugiés, le 12 avril, ce qui porte donc à deux le nombre d’hébergeurs disonais.

5. Envolée des prix des travaux Frédéric Delvaux (D! RE) a interrogé la majorité sur le report ou non de travaux suite à l’envolée des prix des matériaux. "On a aucun report de prévu, a indiqué l’échevin des Travaux, Stephan Mullender (PS). "On fait des adaptations au niveau des estimatifs. Actuellement, nous avons une réclamation d’une entreprise par rapport aux travaux en cours, cela risque d’impacter nos finances communales." La vraie difficulté, "ce n’est pas simplement l’augmentation des matériaux mais la date limite des offres. On est passé d’offres valables six mois à un an à des offres valables 4jours.Une administration ne peut pas gérer un dossier dans un délai si court.Cela devient de plus en plus compliqué".