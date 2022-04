"On est toujours à la recherche de membres , explique la bourgmestre Valérie Dejardin (La Limbourgeoise). C’est une opération qu’on a lancée il y a 2 ans maintenant, dès le début du Covid. Le but est de co-construire la commune pour les 15 prochaines années, notamment au niveau de la ruralité, avec les citoyens. Toutes les initiatives qui ont été prises par la Fondation rurale de Wallonie, qui nous aide dans la mise en place de ce projet, ont été compliquées".

Les premières consultations ont en effet dû se faire par les réseaux sociaux. La vie des habitants a ensuite été fortement chamboulée par les inondations. "Il nous faudrait 20 membres extérieurs au monde politique et nous en avons 15 actuellement. Il nous manquerait 5 membres pour pouvoir répondre aux différents critères du décret" , poursuit Valérie Dejardin.

L’objectif de cette commission est de mener des projets dans l’intérêt général, sur l’ensemble de la commune. "Cela va de la mobilité, à l’économie, aux circuits courts ou encore à l’associatif" . Pour sensibiliser les citoyens, plusieurs réunions ont été organisées ces dernières semaines au sein des différents villages limbourgeois.

Le groupe d’opposition Limbourg Demain, via Frédéric Dobbelstein, a demandé au collège ce qu’il comptait mettre en place pour inviter les gens à se manifester. "Il faut savoir qu’on est une des rares communes à ne pas atteindre les 20 personnes , note la bourgmestre. L’une des explications est que les élus politiques restent proches des citoyens ici et que ceux-ci peuvent avoir des réponses rapides à leurs questions. Ils voient peut-être moins d’intérêt à passer du temps en commission. La vie associative est aussi bien développée sur Limbourg et les gens sont déjà fort occupés. Enfin, on s’est penché plusieurs fois sur les termes “opération de développement rural” et “PCDR”. C’est pour cela que la Fondation rurale de Wallonie a multiplié les communications et les supports. C’est assez pédagogique et didactique."

Un appel est donc relancé. "On a envie d’avancer pour les personnes qui veulent s’investir dans cette commission mais aussi pour la commune, où il y a des projets à mener" , conclut Valérie Dejardin. Plus de renseignement sur le www.limbourgjeparticipe.info .