Pierre -Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, accueilli par la CSC enseignement à Herve

Fabien Crutzen, permanent CSC enseignement, revient sur ces revendications "pour lesquelles nous n’avons aucune réponse depuis février" . "Nous en avons sept, et on demande aux partis (Les Engagés, PS, MR, PTB et Écolo) d’y répondre pour le 5 mai. Le premier élément, c’est une révision rapide de la taille des classes. On sort d’une crise Covid et on remarque qu’il y a des lacunes chez beaucoup d’élèves, on est confrontés à des demandes individualisées auxquelles on ne saura pas répondre avec des classes de 25 ou plus… Dans le fondamental aussi, des études prouvent les bénéfices à court et long termes des petites classes. Le Gouvernement amène des moyens… mais il ne fait que boucher des trous."

Autre remarque formulée par Fabien Crutzen, "l’évaluation des enseignants notamment par leurs collègues" . "Est-ce le moment? Il y a déjà des choses dans les statuts et on a l’impression d’un manque de confiance, d’une menace de sanctions…" Le permanent syndical soulève également "l’explosion de la charge administrative" au détriment du temps consacré aux élèves, le besoin "d’un refinancement au service des élèves" sans toucher aux emplois ainsi que "la fin de la concurrence scolaire avec des dépenses d’établissements pour de la pub alors qu’ils devraient collaborer" . Et Fabien Crutzen de conclure sur un "accent sur les invisibles du monde de l’enseignement (personnel d’entretien, ouvrier…)" et un focus sur "la sécurité de l’emploi" .

Un échange tendu

"Ce ne fut pas cordial avec Monsieur Jeholet, assez houleux même, regrette Fabien Crutzen. On a des points de vue très différents entre lui et les organisations syndicales, les professeurs… Il voit les choses d’un point de vue global et financier. Nous, on voit ce qui se passe sur le terrain, les répercussions. Il dit appliquer le pacte d’excellence, il avance des chiffres… Mais ne comprend pas de quoi on se plaint. Le ton était élevé et ce n’est pas toujours le cas avec Monsieur Jeholet.Je pense qu’on ne se comprend pas, qu’il ne connaît pas assez le monde de l’enseignement vécu de l’intérieur."

Pierre-Yves Jeholet signale que cette rencontre s’est décidée "unilatéralement" , mais "je suis évidemment toujours tout ouïe par rapport aux revendications qu’ils peuvent avoir" . Le Hervien rappelle qu’il met "en œuvre le pacte d’excellence" mais qu’il ne l’a pas initié. "Ce qui prime, c’est de mettre l’enfant au cœur du débat, comme on l’a fait avec les rythmes scolaires mais dans le cadre du pacte. On a investi beaucoup dans l’enseignement ces dernières années, et les études PISA démontrent que l’enseignement n’est pas toujours à la hauteur des moyens investis. C’est là tout le chantier du pacte et c’est un équilibre qui a été trouvé. Où je les comprends, c’est sur l’impact du Covid, ce ne fut pas facile et on a tous subi cette crise, dans de nombreux secteurs. Mais on a quand même été très soutenant à la FWB, y compris sur le plan budgétaire. Les réformes du pacte, ce sont 270 millions d’euros. L’enseignement est important, mais on doit aussi tenir compte d’un équilibre avec la culture, le sport, la santé…"

Pierre-Yves Jeholet souhaite "aller de l’avant" avec les syndicats "qui ont été associés aux décisions du pacte" . "Ils ont l’impression qu’on ne les écoute pas, je ne suis pas d’accord. J’en appelle à un apaisement, on a besoin des enseignants et des enfants dans les classes."