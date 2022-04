« On a envie que les Spadois participent également aux plantations »

Pour obtenir un tel résultat connu et reconnu, il faut travailler dur, évidemment. "Nous travaillons toute l’année donc pas uniquement en saison , explique Olivier Hurdebise, responsable du service plantations de la Ville de Spa. Nous avons des personnes qui travaillent dans différents lieux comme le parc de Sept heures, une autre dans les bois pour entretenir les chemins de promenade.Et le reste, ce sont des personnes qui entretiennent les lieux, qui arrosent,… Et ce, dans toute la ville."

En tout, 12000 bulbes, 7000 pensées et 30000 fleurs estivales sont plantées. ©Romain RIXHON

Jamais de repos, même en hiver

Il n’y a pas de saison calme. "En hiver on prépare les plantations pour le printemps. On prépare les parterres et les bulbes. Par exemple, cette année, on sort 12000 bulbes. Ici, on a mis aussi 7000 pensées et on va préparer les plantations d’été, soit 30000 plantes. Plus tout ce qui est entretien au bord des routes, élagage, abattage,… De plus, comme nous n’avons plus d’hiver, l’herbe pousse tout le temps. Donc nous sommes tout le temps occupés."

Un concours

Pour obtenir des reconnaissances, comme le label "trois fleurs", il ne faut pas se limiter qu’aux plantations. "Les trois fleurs, il fallait avoir des engagements vis-à-vis des habitants en les faisant participer au projet. Et nous avons mis sur pied le concours de façades fleuries avec une trentaine de participants. Plus tous ceux qui ne souhaitent pas participer au concours mais qui fleurissent les façades aussi. On a aussi des potagers communautaires au Waux-Hall ou au CPAS. On investit fort les Spadois dans le projet. Tout le monde participe à l’effort de guerre! Enfin, il faut travailler sans produits phytosanitaires."

«L’été, c’est le moment le plus spectaculaire»

Pour les touristes, le moment phare est évidemment la période estivale. "Lors de l’été, c’est le moment le plus spectaculaire pour voir les créations.Au printemps, nous ne savons pas faire toute la ville. On essaie de contenter au maximum les quartiers les plus touristiques, notamment pour les restaurateurs."

D’ailleurs, si l’équipe de jardiniers doit vous conseiller des endroits à voir absolument, "il y a le parc de Sept Heures ou encore le jardin du casino évidemment. Sinon il y a aussi le parc devant l’église ou encore l’entrée de la ville au niveau du boulevard des Anglais."

De nouveaux projets en vue

Quant au futur, le service plantations a encore plusieurs idées dans les cartons. "Il y a toujours le projet de refaire le jardin du casino, mais nous ne savons pas encore quand. Et nous avons l’idée de refaire des serres pour pouvoir créer nos propres plantes, comme à l’époque, avec une démarche écologique. Mais ce ne sont encore que des projets."