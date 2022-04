Le ministre Dermagne était en visite chez NMC ce lundi

Le ministre Pierre-Yves Dermagne (PS), en charge de l’Économie et du Travail au Fédéral a répondu ce lundi après-midi à l’invitation de la fédération verviétoise du Parti socialiste. Accompagné d’Antonio Antoniadis (SP), ministre des Affaires sociales au sein du gouvernement germanophone et de plusieurs élus socialistes régionaux, celui-ci a pu découvrir le savoir-faire et les infrastructures de l’entreprise NMC, à Eynatten.