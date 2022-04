Un premier a été commis entre mardi (23h) et mecredi (5h) Oestrasse, à Eupen. La voiture était garée dans l’entrée de garage de son propriétaire. Le lendemain matin, ce dernier s’est aperçu que les portes n’étaient pas verrouillées, mais c’est seulement quand il a remarqué que des paiements sans contact étaient effectués avec sa carte de banque qu’il s’est rendu compte de se disparition. Un parfum, des Airpods et une veste ont été volé en plus de son portefeuille.

Un autre vol s’est déroulé à La Calamine dans le rue de Liège. Un VW Caddy y était stationné devant le bâtiment de la société à laquelle il appartient. A 6h21 ce vendredi 22 avril, la vitre arrière a été brisée à l’aide d’une pierre et une radio de chantier Makita ainsi qu’une boîte à outils ont été volées. Selon les images de caméras vidéosurveillance, une voiture s’est ensuite arrêtée pour charger les objets.

Finalement, un autre délit de ce type a été commis dans la même rue, entre le 21 avril et le 22 avril. "Une camionnette appartenant à une entreprise locale était garée au fond de la cour. Le véhicule n’était pas verrouillé, divers objets ont été volés sur la banquette arrière" , indique la police qui ne dispose pas dans ce cas d’enregistrements vidéos.