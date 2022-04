Un parcours d’artistes autour du Pierrot de Spa

C’est donc le Pierrot de Spa qui sera mis à l’honneur dans cette exposition permanente. "Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la société Spa Monopole, du centre culturel de Spa-Jalhay-Stoumont, de la Galerie Azur, des services communaux et du collège" . Dès le 18 juin prochain, 10 statues de Pierrot décorées par des artistes locaux et internationaux seront placées dans le centre-ville. "Je peux déjà vous annoncer qu’un artiste vichyssois fait partie de l’aventure, poursuit la bourgmestre. Dès l’année prochaine, pour une question de timing, 2 Pierrots, dont une œuvre collective des professeurs et élèves de l’académie René Defossez, viendront s’ajouter à ce parcours d’artistes".

On retrouvera par exemple ces œuvres place Verte, place du Monument, dans les piétonniers, à l’office du tourisme, près de l’église et rue des Écomines.

La Ville signera avec chaque artiste une charte artistique donnant les lignes directrices quant à la décoration possible des statues. "Elle ne pourra porter atteinte aux valeurs fondamentales ni de la société, ni de l’image de marque de Spa Monopole" , précise Sophie Delettre. L’entreprise d’eaux minérales devra donner son accord sur chaque œuvre, sur base d’une esquisse.

Invités à voter deux points à ce sujet, les conseillers communaux, tous groupes confondus, ont salué cette initiative. "La culture, c’est aussi les arts plastiques, qu’on oublie beaucoup trop souvent" , lance le conseiller et député Charles Gardier (MR).

"C’est très positif , complète Yves Libert, d’Osons Spa. Cela va permettre d’offrir une très chouette balade dans la ville, notamment avec des enfants. Le Pierrot est quand même un symbole que l’on retrouve partout, dans les supérettes, les stations-essence… C’est une très belle mise en valeur."