Signalisation sur les routes: changement en vue

Tout d’abord, la rue Haute, située à Sourbrodt. " Plusieurs habitants nous ont interpellés sur la vitesse de certains automobilistes.Il faut dire que cette route est relativement longue ", explique le bourgmestre, Daniel Stoffels. La Commune a donc répondu favorablement aux riverains.Un marquage au sol et des bacs à fleurs seront installés pour provoquer une chicane. " J’espère que ce dispositif va faire ralentir les véhicules. On voit déjà que ça marche sur certaines routes, à Ovifat par exemple. Ce système n’est pas fixe, ce qui est un avantage aussi pour le déneigement. " Une première zone d’essai sera créée prochainement, et une seconde par la suite.

Le chemin allant de Walk à Ondeval, parallèle à la route principale, sera lui désormais réservé aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers et au charroi agricole." Un agriculteur s’est plaint d’un passage important à cet endroit. Nous savons aussi que cette route est fort sollicitée les week-ends, en soirée, car c’est un raccourci qui évite les contrôles. Le chemin sera donc réservé aux promeneurs et aux sportifs. "

Troisième voirie à connaître une nouvelle réglementation, la rue de la Chapelle, à Waimes. La route sera interdite aux véhicules dont la masse dépasse les 7,5 tonnes. " Le GPS, n’étant pas très intelligent, il envoie souvent par là.Ce changement permettra de mettre le quartier en sécurité et d’éviter qu’un camion n’accroche une façade, comme c’est déjà arrivé. "

Enfin, dernier changement à noter dans la rue Damien Querinjean, à Ondenval, à proximité de l’école, le stationnement y sera réglementé.