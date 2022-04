Les syndicalistes font le mort place Verte à Verviers pour symboliser «les travailleurs en détresse» (vidéo)

Peu après ces actions, menées pour sensibiliser la population à la question du pouvoir d’achat, des dizaines et dizaines de ces militants aux vestes ou chasubles rouge se sont couchés au sol place Verte pour symboliser "la détresse dans laquelle se trouvent un grand nombre de travailleurs" , commente Daniel Richard, secrétaire régional interprofessionnel à la FGTB Verviers-Ostbelgien. La situation devient insupportable et explosive.Des travailleurs dorment dans leur voiture ou se mettent en congé maladie ", parce qu’ils n’ont tout simplement plus d’argent pour faire le plein.

Le constat

Le constat est clair pour la FGTB: "La rémunération du capital, que ce soit au niveau mondial, en Belgique ou dans l’arrondissement de Verviers nous coûte vraiment trop cher. La crise est passée par les entreprises mais pas par les dividendes.On constate que les bénéfices des entreprises verviétoises ont diminué entre 2019 et 2020 mais pas celui de la rémunération des dividendes. On a bien remarqué que les dirigeants du Bel 20ont vu un accroissement de leur pouvoir d’achat en moyenne de 14%, alors que nous sommes contingentés par la loi de 96 – qu’on veut revoir – à 0,4%" , chiffre-t-il. Autre pierre d’achoppement, celle de la TVA et des accises. "Dans les deux euros de carburant ou d’énergie, 50% part à la société pétrolière et l’autre moitié à l’État.Cet argent est utilisé par ce dernier pour financer le tax-shift. Le tax-shift c’est quoi? C’est tout simplement la réduction de cotisation patronale, de la sécurité sociale. C’est encore les travailleurs qui payent, qui payent les cadeaux que le gouvernement fait au patronat et aux employeurs, et cela nous pose un problème au moment où il n’y a pas d’argent pour les salaires, au moment où on sent bien que du côté patronal on veut remettre l’index en question ou le redéfinir".

«Le tapis rouge pour l’extrême droite»

L’addition de ces différents éléments, c’est-à-dire d’une part la hausse des prix, d’autre part le blocage des salaires et la répression des libertés syndicales (NDLR: "Des grévistes non-masqués ont été sanctionnés, d’autres condamnés, pour atteinte à l’environnement suite à l’installation d’un brasero à la prison de Lantin") , et les menaces sur l’index "déroulent le tapis rouge à l’extrême droite et nous en sommes très inquiets. Le gouvernement et le monde politique ont une responsabilité dans la manière dont ils gèrent les demandes irresponsables des employeurs Ils se foutent de notre gueule!", a-t-il lâché aux militants rassemblés au siège du syndicat, galerie des deux places à Verviers.

Les revendications

Les revendications de la FGTB sont précises: "On veut la modification de la loi de 1996", relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une loi qui encadre l’évolution des salaires pour protéger la position concurrentielle des entreprises belges par rapport aux pays voisins. "Il faut restaurer la liberté de négocier dans les entreprises. Les moyens y sont! Si on verse des dividendes aussi importants, cela veut dire qu’il y a des moyens pour améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs qui produisent cette richesse."

La FGTB demande aussi au gouvernement que la TVA sur l’énergie, ramenée de 21 à 6%, "devienne une mesure non pas temporaire mais définitive.Le gouvernement doit trouver des solutions pour régler les problèmes de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais de déplacement à l’intérieur du temps de travail". Les actions syndicales ne font que commencer. Une manifestation nationale aura lieu le lundi 20 juin dans les rues de Bruxelles et une action de grève est prévue dans le courant du mois de mai.