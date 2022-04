En effet, lors de la session précédente, le groupe URP avait déploré ce retournement de situation (la majorité avait assuré au début de mandature se passer de ce poste) et avait réclamé un rapport d’activité de chaque échevin pour appuyer ce besoin ainsi que la présentation de l’avancée du Plan Stratégique Transversal. Le collège s’est prêté à l’exercice et a commenté chaque point du PST. Pas de quoi cependant convaincre l’opposition. "Avec ce relevé assommant, vous n’avez pas répondu à notre interpellation vous demandant de justifier le travail demandé par chaque échevinat. C’est dur pour nous de nous positionner et même de vérifier ce qui a été fait" , a débuté Michelle Habets (URP) avant de féliciter… l’administration pour son travail remarquable. "Si les objectifs que vous présentez aujourd’hui ont pu être atteints, c’est elle qui les met en œuvre. Il ne faut pas qu’il y ait une confusion des rôles."

"La ligne de démarcation entre le travail de l’échevin et celui de l’administration est difficile à établir" , a renchéri Marc Belleflamme (URP) avant de conclure, "selon votre présentation, un bon nombre d’actions du PST sont entamées ou réalisées… Cela veut dire que le travail réalisé pour la fin de la mandature est moindre que précédemment" . Lucien Locht (OCP), échevin des Finances et président du CPAS, n’a pas apprécié ce questionnement. "Quatre membres du collège se consacrent à leur échevinat à temps plein et vous venez encore nous dire que vous avez des doutes sur l’engagement de chacun. Je ne peux pas l’admettre" , a-t-il regretté avant de parler plutôt de 150000 € d’économisés les trois dernières années et demie au lieu de nouvelles dépenses. La bourgmestre, Marie Stassen (OCP) a quant à elle évoqué une demande "ambitieuse de l’opposition" et l’a invitée plutôt à " venir régulièrement aux conseils en pointant l’un ou l’autre dossier" et à "aller discuter avec les différents services de l’administration" . "On saurait difficilement vous quantifier le travail de chacun, car on travaille de manière collégiale, c’est aussi ce qui fait la richesse de nos fiches" , a-t-elle conclu.