La société Oritex, spécialisée dans la vente de fournitures et d’impressions de textiles publicitaires, sportifs et professionnels – dont un département est dédié au matériel pour la police –, a adopté un plan d’actions environnemental. Objectif d’ici cinq ans, atteindre la neutralité carbone.

" Notre volonté est de réduire au maximum l’impact environnemental de nos activités, notamment concernant les eaux usées et la consommation énergétiqu e. Dans son secteur d’activité, qui est l’un des plus polluants du monde, Oritex se positionne ainsi comme le seul acteur belge à investir pour trouver des solutions propres et durables pour protéger l’environnement ", explique Isabelle Damoisaux-Delnoy, chargée de la communication. Afin de savoir quelles actions mettre en place, l’entreprise a fait réaliser un bilan carbone.

Richard Orinel, patron d’Oritex

" Le monde est aujourd’hui conscient de l’urgence climatique. Neo2Celsius a identifié les émissions de gaz à effet de serre émises par l’entreprise Oritex et sa filiale Newwork. Après cette analyse, nous proposons des solutions concrètes pour rendre compatible l’activité d’Oritex avec ceux d’une planète à 2 °C " précise Thomas Wansart, fondateur de NeoSolutions. Installation de panneaux photovoltaïques, traitements des eaux usées ou encore choix d’une encre sans phtalates, l’entreprise multiplie ses engagements.

" Chacun a le pouvoir d’impacter positivement la planète, c’est un enjeu de taille et un choix sage que nous défendons ", explique Richard Orinel, patron d’Oritex.