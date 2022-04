Le groupe Osons Spa a demandé des informations concernant l’avancement du chantier des anciens thermes, visant à transformer ceux-ci en hôtel haut de gamme. "Le planning est-il respecté? Les travaux seront-ils terminés dans les délais prévus?" , s’interroge Laurent Janssen. "Non, le planning n’est pas respecté pour diverses raisons , répond l’échevin des Travaux Paul Mathy (MR). Les interventions des concessionnaires de voiries (gaz et électricité) ont notamment duré beaucoup plus longtemps que prévu, rue Servais et rue de la Poste." L’extension du classement du bâtiment est également venue rallonger les délais. "Cela concerne le rez-de-chaussée, les deux salons situés de part et d’autre du hall d’entrée, les couloirs médians et vestibules dirigés au sud, les 4 cages d’escalier, un panel de 4 cabines de bain avec leur carrelage en faïence décorative et leurs baignoires en cuivre, ainsi que d’autres couloirs et le patio cruciforme." Une partie du premier étage est aussi comprise dans cette extension.

"Les sanctions contre la Russie limitent aussi les importations de certains matériaux et créent des problèmes d’approvisionnements de manière générale." Les travaux ne seront donc pas terminés dans les délais prévus. "La deadline en interne est fixée à octobre 2023. L’hôtel doit absolument être ouvert à cette date" , conclut l’échevin.

2. Plus de poubelles sur certaines promenades

Alternative-Plus a voulu savoir pourquoi le collège avait décidé de retirer les poubelles sur plusieurs promenades spadoises, à savoir, le Champignon Grünn, la Girouette, la Roche plate, la promenade Cafarelli, le Pavillon Hesse, le pouhon Delcor et le Pouhon Pia. L’échevin de l’Environnement Yoann Frédéric (SPA) a expliqué que ces poubelles isolées étaient difficilement accessibles pour les services et donc sujettes aux dépôts sauvages. "On voulait faire passer le message qu’en nature on ne vient pas avec ses crasses ou, du moins, que l’on repart avec" , note-t-il. Des panneaux explicatifs vont être installés à l’endroit des poubelles pour sensibiliser les promeneurs. Alternative-Plus a proposé également qu’une information soit aussi donnée à ce propos à l’office du tourisme. Si cet essai n’est pas concluant, la Ville pourrait revoir sa copie.

3. Plan de relance pour l’emploi

Le collège a souscrit en grande partie au plan de relance pour l’emploi présenté par Alternative-Plus la semaine dernière. Il a toutefois tenu à corriger le chiffre du taux de chômage à Spa. "Vous parlez de 15%. Selon le Forem, on est à 12, 3%, ce qui est toujours trop évidemment" , estime Yoann Frédéric, qui a annoncé un possible retour du salon de l’emploi à l’automne.