19 poids lourds contrôlés et douze P.-V. dressés ce jeudi

La zone de police Vesdre, en collaboration avec un partenaire du SPF Mobilité et Transport, a effectué des contrôles routiers, orientés poids lourds, ce jeudi, sur la commune de Pepinster. Au total, 19 camions ont été contrôlés, à trois endroits différents, rue Vovegnez, à "Ayrifagne" et à hauteur du terrain de football à Prévochamps." Un total de 12 perceptions immédiates a été dressé aux conducteurs de camions en infraction et 4 PVA (avertissement) ont été rédigés pour des pneus lisses ou contrôle technique dépassé ", indique la zone dans un communiqué.