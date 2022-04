Une nouvelle compilation digitale rock et deux vinyles pour les 20 ans du décès de Pierre Rapsat

« Continuer à faire vivre l’œuvre de Rapsat » , c’est le rôle de la maison de disques Team4Action qui a travaillé pour et avec le chanteur verviétois « pendant les douze dernières années de sa vie » , détaille Marie Dury, label manager et cheffe de produit au sein de la société bruxelloise. Comme il n’y a plus de « titres dans les tiroirs » , il faut sans cesse se réinventer pour « réactiver le répertoire » ! D’où la sortie depuis le 15 avril dernier – et pour rendre hommage à l’artiste décédé il y a deux décennies – d’une compilation digitale baptisée Rapsat Face Rock disponible sur l’ensemble des plateformes telles que Spotify, Deezer ou encore Apple. « Elle met en valeur une collection de 18 titres rock de toutes les époques, ce qui représente une belle facette de sa carrière. » Parmi ces morceaux, on se replonge avec plaisir dans Illusion (version de 1991), New York ou encore Soleil Noir en version live datant de 2001. Les CD ayant de moins en moins la cote, il était évident pour la société de pouvoir garantir une présence digitale de l’artiste, persuadée par ailleurs de son succès au sein de la jeune génération. « Brasero – NDLR: le cover band qui se produira aux Francofolies pour commémorer le 20eanniversaire de son décès – a presté deux dates et il y avait énormément de jeunes de 20, 25, 30 ans.Une génération qui a découvert Rapsat à travers ses parents, sensible à son œuvre ». De manière générale, « il reste très apprécié des Belges. Ils montrent un attachement fort à l’artiste ». Et les chiffres parlent d’eux-mêmes.En 2021, l’album Dazibao – 20 ans, agrémenté de bonus et remastérisé, s’est classé à la 11eplace du hit-parade du pays. Et sur Spotify, plus de 50000 personnes écoutent le Verviétois en moyenne, par mois.