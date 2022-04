La poste de retour au centre de Verviers en septembre prochain

Alors que son bureau au centre de Verviers, dans la rue du Collège, avait été saccagé par les inondations de la mi-juillet 2021, Bpost avait ensuite ouvert un bureau provisoire dans ses anciennes installations à la gare de Verviers-Central. C’était provisoire car elle avait aussi affirmé la volonté de rouvrir une poste en centre-ville mais plus dans ses anciens locaux. À l’époque, aucune localisation plus précise n’avait été évoquée officiellement mais L’Avenir avait indiqué que la piste la plus probable était celle de l’ancienne agence BNP Paribas Fortis, dans la rue de l’Harmonie.