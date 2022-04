Des gâteaux de glace stavelotains pour les 30 ans de Disneyland Paris

Orné du chiffre 30 sur une pastille de chocolat blanc, il goûte la vanille, la fraise et la meringue. " On a envoyé plusieurs propositions au parc, en suivant leurs demandes et ils ont choisi un gâteau qui sortait du lot, qu’on a ensuite continué à peaufiner ensemble ", explique le patron de Gilfi, Benoit Gilson.

Ce gâteau restera à la carte des restaurants, pour les anniversaires, pendant un an et demi.L’entreprise stavelotaine en livrera près de 10000. " C’est vrai que c’est une petite fierté une belle carte de visite de pouvoir dire qu’on est fournisseur pour Disney.C’est un gage de sérieux et de qualité. "