Un Thimistérien dans L’Amour est dans le pré

Il gère une exploitation laitière, et après une défaite amoureuse difficile, le Thimistérien a décidé de tenter l’aventure, à la recherche de l’amour." Alain gère seul sa ferme, avec le perfectionnisme et le soin qui le caractérisent: il aime la propreté! Sensible et doux, il a vécu une rupture difficile et veut prendre un nouveau départ ". Son portrait sera rediffusé ce mercredi soir sur RTL-TVI, suite à un problème technique survenu lundi lors de la diffusion." Je travaille beaucoup, mais j’ai de la place pour rencontrer quelqu’un et passer de bons moments avec elle " a-t-il confié à l’animatrice, Sandrine Dans.

Les personnes intéressées et séduites par le portrait d’Alain peuvent déjà lui adresser un courrier, à l’Amour est dans le pré, 2 avenue Jacques Georgin à 1030 Bruxelles. Ou par courriel à amour@rtl.be