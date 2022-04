Un antiquaire s’offre le petit château Peltzer à Verviers: resto et appartements en vue

C’est un bien exceptionnel pourtant peu connu des Verviétois qui va être acquis par un amoureux de patrimoine (les actes notariés seront signés fin avril). Gaétan Schoonbroodt, connu pour être antiquaire rue de Heusy à Verviers depuis 17 ans (et avant cela mont du Moulin dès 1988) va s’offrir le petit château Peltzer en plein cœur du parc éponyme. La demeure avait été achetée une première fois par un privé qui y a effectué quelques travaux de rénovation avant de rendre les armes et de remettre le bien en vente.L’obligation pour tout acquéreur – et donc ici en l’occurrence Gaétan Schoonbroodt – étant d’y installer un restaurant au rez-de-chaussée et des salles de séminaires aux étages (ce dernier point ayant été négocié – lire ci-contre) , faisant partie intégrante du permis projet "Domaine du Parc" regroupant maisons de repos et appartements notamment. Descontraintesvues comme une opportunité pour l’antiquaire, "tombé sous le charme du lieu" dès la première visite il y a six mois. "J’ai été séduit par l’architecture intérieure, les boiseries… Les matériaux sont remarquables.C’est un bien unique" qui sera exploité par sa filleule Pauline Fettweis, patronne du restaurant Qualia, rue de la Cathédrale, à Liège, et son compagnon. "Ils ont tous deux été séduits par le projet" de venir faire découvrir leur "cuisine gastronomique" dans la cité lainière. Des travaux conséquents sont programmés avec l’espoir d’ouvrir l’établissement fin de cette année 2022 "selon les disponibilités des corps de métier". Des rénovations d’autant plus complexes qu’il s’agira "de conserver le caractère ancien du bâtiment" , toute son âme. C’est d’ailleurs là-dedans que le nouveau propriétaire puise aussi toute sa motivation comme dans "celle de se dire qu’il n’y a pas d’âge pour se lancer de nouveaux défis même de grande envergure" , assure-t-il du haut de ses 58 printemps.