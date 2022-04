L’art d’Albert Faniel vendu au profit de Ciréfasol

Du 22 avril au 13 mai prochain, l’ASBL organisera donc une exposition à la brasserie Peak, à Sourbrodt (Waimes). Baptisée "La Fagne s’expose", elle mettra en lumière le travail du peintre paysagiste verviétois Albert Faniel. "Fin de 2021, nous avions organisé une projection d’une œuvre de Comès, Silence, mise en musique par Nicolas Hanlet et Gérard Malherbe, rappelle Jean-Louis Dumoulin, trésorier adjoint et membre du CA de l’ASBL. Tous deux sont des connaissances de M. Faniel, qui est un artiste remarquable tant au niveau de ses peintures qu’en tant qu’homme. C’est ainsi qu’il nous a proposé d’avoir une exposition de ses œuvres."

Les tableaux présentés seront mis en vente durant toute la durée de l’événement. La commission galerie sera, elle, remise à l’ASBL. En marge de l’exposition, Ciréfasol convie aussi les visiteurs à deux conférences. La première, prévue le 27 avril à 20h, sera donnée par Roger Herman, président d’honneur des Amis de la Fagne. Son sujet? "La grande faune des fagnes et le loup". La deuxième, fixée au 10 mai, à 20h, abordera "Le projet Life et les fagnes" et sera dispensée par Gerd Herren et Philippe Franckart.

De l’animation aux vélos

Au quotidien, les bénévoles de ASBL Ciréfasol participent au soutien de ceux qu’ils appellent leurs "amigrants". En plus des multiples animations, un volet éducatif et pédagogique, avec des cours de français et des tables de conversation, est notamment dispensé. Au centre d’accueil de Sol Cress, un vestiaire est tenu pour permettre de fournir, entre autres, des vêtements adéquats. "La plupart d’entre eux arrivent avec pas grand-chose" , note Jean-Louis Dumoulin.

Ciréfasol a aussi récemment intégré le pôle social au CPASde Spa. "On collabore aussi avec le Plan de cohésion sociale pour l’atelier vélo, installé dans l’un des garages du CPAS" . Suite aux récoltes de vélos lancées par Intradel en juin dernier et au travail de 3 réparateurs bénévoles, l’association a déjà remis en état plus de 120 deux-roues. "Ceux-ci sont confiés à des bénéficiaires du CPAS et à des réfugiés présents dans les différents centres."

Enfin, Ciréfasol aide à l’installation de ces citoyens une fois en ordre administrativement. À terme, elle envisage de créer un atelier de customisation de mobiliers. Bref, les projets ne manquent pas!