Il emmène sa fille de 12 ans pour combattre aux côtés de Daesh!

Le 12 juin 2018, c’est la maman de la fillette, une Liégeoise, qui a prévenu les autorités des faits. Cette dernière a expliqué avoir rencontré le suspect en Algérie et s’est mariée avec lui en 1999. Ils sont ensuite revenus en Belgique via la procédure de regroupement familial.

En 2001, elle a donné naissance à sa fille. En 2015, ils ont divorcé et organisé les modalités de garde de la fillette. Un jour, le père de l’enfant lui a demandé à pouvoir emmener leur fille en Égypte pour lui apprendre le Coran et l’arabe et lui donner une bonne éducation. La mère ne s’y est pas opposée. La fillette est partie à la fin de l’été 2012. Le voyage devait durer deux ou trois ans. La maman a continué à avoir des contacts avec sa fille par téléphone. Pendant ce temps, son père apprenait la charia avec Abid Podbicanin, soit un chef éminent de Daesh. Dès leur arrivée en Syrie, il a eu un rôle d’exécuter les sentences les plus graves comme les décapitations ou de mener des interrogatoires.

Il avait un réseau important de connaissances et son départ avait été financé depuis la Belgique. La famille était hébergée par des membres du groupe terroriste.

La maman apprend que sa fille est retenue en Syrie

En 2018, la mère de la fillette a été contactée par la belle-mère de sa fille, soit la nouvelle épouse de son ancien compagnon. Cette dernière lui a expliqué que sa fille était retenue en Syrie dans un camp surveillé par des Kurdes. Elle a ensuite été contactée par une autre dame, une habitante d’Anvers, qui lui a expliqué que sa fille était enfermée dans le même camp que la sienne.

Le 14 juin 2019, l’enfant a été rapatrié depuis la Syrie vers la Belgique avec cinq autres personnes d’origine belge, mineures d’âge. Entendue, la fillette a expliqué être restée une seule année en Égypte dans une école dans laquelle elle apprenait la langue et le Coran. Dès décembre 2013, elle est partie en Syrie avec son père. Ce dernier qui lui avait pris ses papiers d’identité a combattu aux côtés de Daesh pendant qu’elle était gardée par des femmes inconnues. La nouvelle épouse de son père avait deux frères qui travaillaient également pour Daesh dont un qui était directeur d’une usine d’armements. En 2016, son père aurait parlé de quitter les rangs de Daesh en estimant que "ce n’était pas une vie".

En mars 2018, toute la famille s’est fait arrêter par des Kurdes alors qu’elle tentait de fuir la Syrie. Ghelam Fayçal a été séparé de sa famille et ils ont tous été détenus dans des camps différents.

Lors de l’enquête, il est apparu que le suspect a rempli une fiche d’enrôlement pour l’état islamique et lui avoir prêté allégeance. Il y est notamment spécifié qu’il avait agi "comme mission de la police de la justice."

Le document précise "qu’il a obtenu un baccalauréat en électro technologie, travaillé comme officier de sécurité nationale algérien et comme producteur de documentaires, avoir comme spécialité professionnelle: force d’intervention rapide pour la sécurité nationale algérienne." Il est également précisé dans ce document qu’il s’est engagé dans l’idéologie djihadiste durant l’année 2010 et qu’il a dit que c’est Oussama Ben Laden qu’il l’a incité à rejoindre ce groupement.

Le tribunal a estimé les faits établis. La juge a tenu compte de la gravité des faits, des dangers que fait courir à la société belge et internationale la participation à une activité d’un groupe terroriste, de l’atteinte majeure à l’ordre public, de la qualité de dirigeant du prévenu, du fait qu’il n’a pas hésité à emmener sa fille âgée d’à peine 12 ans dans un pays en guerre et ce, sans aucun scrupule. Le tribunal a aussi relevé ses antécédents judiciaires.