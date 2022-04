Francos 2022: tout savoir sur ces 4 jours de retrouvailles musicales

Hommage à Pierre Rapsat

"Ce 20 avril correspond à la date de décès du chanteur verviétois Pierre Rapsat, en 2002." L’occasion pour les Francos d’annoncer l’hommage qui lui est programmé sur la scène qui porte son nom, le premier jour de l’événement, soit le mercredi 20 juillet, à une des heures de pointe, 19h30. "Son décès a laissé le festiv al orphelin de l’un de ses fondateurs, mais aussi riche de ses enseignements et de son expérience. 20 ans plus tard, nous lui rendons hommage avec Brasero, qui a mis les petits plats dans les grands pour proposer un spectacle fort et ambitieux à la hauteur de l’artiste et de son répertoire.Un hommage qui promet plein de surprises."

Une affiche à 60% belge

Grande caractéristique de cette édition "retrouvailles" , la part belle sera accordée aux artistes belges (Marka, Typh Barrow, Claire Laffut, Henri PFR…). "Ils présentent cette année plus de 60% de l’affiche.Après les deux années difficiles et douloureuses qu’ils viennent tous de traverser, il était évident que notre programmation leur consacrerait une place importante, et cela d’autant plus naturellement que nous n’avions que l’embarras du choix tant la scène musicale de notre Fédération Wallonie-Bruxelles est riche et variée." Pour le reste, on retrouve aussi des grands noms français tels que Calogero, Vianney, Mc Solaar, Vitaa et Slimane, Clara Luciani, Grand Corps Malade, Cœur de Pirate côté Québec et Fally Ipupa de la République démocratique du Congo. Au niveau des scènes, on en dénombre quatre comme de tradition: la scène Pierre Rapsat, la scène Proximus, Sabam for Culture et la scène du Parc.

Journée de la Francophonie

2022 est aussi l’année de la nouveauté à travers l’inscription du festival dans la Journée internationale de la Francophonie, le samedi 23 juillet. "Nous avons imaginé le Franc’Horizonsqui met à l’honneur la culture francophone" à travers un carrefour de rencontres et d’échanges qui prendra place durant le festival. Et côté musical, qui de mieux que Grand Corps Malade et Clara Luciani pour symboliser la langue française!