Déversement de chlore dans une cuve d’acide aux Thermes de Spa: 9 blessés

Au total, 24 pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau accompagnés de la protection civile se sont rendus sur place. Une cinquantaine de moyens médicaux ont également été mobilisés. "La totalité des Thermes a été évacuée" , poursuit la bourgmestre. Et un périmètre de sécurité a été délimité autour du site, bien qu’il n’y eût rapidement plus eu d’émanations toxiques.Vers 15h30, la situation était sous contrôle.

Le livreur, deux responsables techniques et une quatrième personne ont été directement intoxiqués. Neuf autres personnes, présentes sur le parking, ont également été incommodées par les émanations. Heureusement, la vie des victimes n’a pas été mise en danger. Celles-ci ont été mises sous oxygène avant d’être évacuées vers les hôpitaux pour rester sous observation. Trente-six personnes ont également été transférées vers la salle d’un hôtel tout proche afin de rester quelques heures sous surveillance médicale.

Un risque d’explosion vite écarté

La cellule mobile d’intervention chimique des pompiers de la zone VHP était chargée avec la protection civile de confirmer la dangerosité de la situation et évaluer le risque d’explosion. "Le mélange du chlore et de l’acide crée une réaction exothermique , indique le major Quentin Grégoire. Il chauffe et, dans une cuve, cela peut monter en pression.Ici, les Thermes se sont rapidement rendu compte de l’erreur." Le pire a donc pu être évité. Une société spécialisée privée a été appelée pour procéder à la vidange de la cuve d’ici la fin de journée. Les Thermes de Spa devraient pouvoir reprendre leurs activités ce jeudi.

Consulter si des symptômes apparaissent

Certains visiteurs des Thermes, qui ne ressentaient aucuns symptômes, ont pu reprendre leur voiture et rentrer chez eux immédiatement. Mais Olivier Lambiet, inspecteur d’hygiène, tient à les mettre en garde. "Si ces personnes ressentent toutefois des symptômes dans les prochaines heures, elles doivent se rendre à l’hôpital ou chez leur médecin traitant" . Ces signes consistent principalement en des difficultés respiratoires, de la toux ou encore des irritations des voies respiratoires.