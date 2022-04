Ce mardi matin, de nombreux curieux se sont arrêtés devant le café Le Centre, situé place Albert Ier, à Malmedy. À l’intérieur de l’établissement, on sentait de l’agitation. Des policiers et des chiens de patrouilles semblaient participer à une intervention." Vous savez ce qu’il se passe, pourquoi y a-t-il autant de combis de police" , interpelle une passante. Heureusement, rien de grave. Les policiers participaient en fait à une journée de formation.

" Cet exercice répond à un des points de notre plan zonal de sécurité , explique le chef de corps de la Zone Stavelot-Malmedy, Bernard Goffin. Il y a énormément d’événements et de festivités qui sont organisées sur notre territoire. Le maître-chien est un outil important qui aide à la sécurité. Cependant, le chien doit être éduqué.Il doit supporter le bruit, les verres qui se cassent etc. Ces entraînements sont nécessaires."

Plusieurs simulations ont été organisées, le matin au café Le Centre et l’après-midi au cinéma Movie Mills. ©ÉdA – 502041251978

Ces formations sont organisées tous les mois. Cette fois-ci, c’est donc à Malmedy que les agents des provinces de Liège et de Luxembourg, ont amené leur chien. Durant toute la journée, plusieurs mises en situation étaient prévues, notamment sur la voie publique. Certains Malmédiens, bien au courant de la venue des maîtres-chiens de patrouilles, les ont d’ailleurs cherchés." On adore les animaux , explique Christiane, partie se balader avec une amie. On savait que cette formation était organisée aujourd’hui alors on est allée faire un tour, profiter aussi un peu du soleil. " Les deux amies en ont profité pour discuter un peu avec un des agents présents à cette journée. " On ne les a pas trop dérangés car c’était une formation et non pas une démonstration. On a demandé l’âge du chien, son entraînement, son nom etc.On a aussi appris que le policier avait toujours deux chiens. Il a un jeune qu’il est en train de former et un ancien, qui arrêtera bientôt. " Herwin lui, un Malmédien qui passait également par là, était impressionné par le chien et il n’a pas manqué de le faire savoir à l’agent: " Le Malinois, c’est un peu la Rolls Royce des chiens, c’est impressionnant de les voir comme ça. "

