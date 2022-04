Pour tout le week-end, il n’y a eu que deux arrestations administratives, pour trouble à l’ordre public et ivresse sur la voie publique. "D’habitude, on tourne aux alentours des 18-20 arrestations administratives, nous indique-t-on à la zone de police. Ici, seulement deux sur tout le week-end, c’est vraiment exceptionnel, alors qu’on craignait plutôt le pire, avec la chaleur" et aussi le retour de la cavalcade, après deux années d’annulation pour cause de Covid,

Au niveau des voitures mal garées, seules quatre d’entre elles ont dû être déplacées par une dépanneuse.